Betrunkener bedroht am Königsplatz Passanten

Ein betrunkener 33-jähriger Mann hat am Freitag mehrere Passanten am Königsplatz bedroht. Einsatzkräfte nahmen ihn daraufhin nach einer Mitteilung der Polizei in Gewahrsam. Gegen 16.50 Uhr wurden sie demnach zum Königsplatz gerufen, weil sich dort ein Mann aggressiv gegenüber Passanten verhielt. Auch von den Beamten ließ sich der Mann nicht beruhigen, weshalb er schließlich aufgrund seines Verhaltens gefesselt werden musste. Dennoch trat er nach den Beamten und beleidigte sie. Einsatzkräfte brachten ihn schließlich in den Polizeiarrest. Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung ermittelt. (gau)

