Betrunkener bedroht zwei Kunden in einer Bäckerei

Die Polizei in Augsburg ergreift den 40-jährigen Mann. Er hatte vormittags knapp zwei Promille.

Zwischenfall in einer Bäckerei in Augsburg am Donnerstag: Ein 40-jähriger Mann bedrohte zwei Personen in einer Bäckerei in der Konrad-Adenauer-Allee. Er tat dies mit einer Bierflasche.

Laut Polizei passierte der Vorfall gegen 9 Uhr. Der 40-Jährige flüchtete danach. Polizeibeamte stoppten den Mann wenig später am Martin-Luther-Platz. Wie sich herausstellte, war der Mann mit knapp zwei Promille alkoholisiert. (möh)