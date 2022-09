Betrunkener beleidigt Tankstellen-Angestellte

Weil er die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Haunstetten beleidigt hat und noch dazu stark alkoholisiert war, bekam ein 25-Jähriger Ärger mit der Polizei.

Am Dienstagabend gegen 23 Uhr wollte ein zunächst unbekannter Täter an der Tankstelle in der Inninger Straße im Augsburger Stadtteil Haunstetten Alkohol kaufen. Er nutzte dafür den Nachtschalter und beleidigte während der Bestellung immer wieder die 75-Jährige Angestellte. Diese rief die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Mann jedoch wieder verschwunden.

Einige Stunden später tauchte der Mann schließlich erneut auf und konnte diesmal kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille. Weil er trotz dieses Werts mit dem Fahrrad weiter wollte, ketteten die Beamten das Fahrrad an und stellten den Schlüssel zum Schloss sicher. So sollte verhindert werden, dass der Mann sich und andere im Straßenverkehr in Gefahr bringt. Wegen der Beleidigungen gegenüber der Tankstellen-Mitarbeiterin wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (nist)