Betrunkener E-Biker stürzt auf Straßenbahnschienen

Ein Fahrer eines E-Bikes ist mitten in der Nacht in Augsburgs Innenstadt gestürzt. Sein Zustand könnte maßgeblich dazu beigetragen haben.

Ein 23-jähriger Mann fuhr in der Nacht auf Freitag gegen drei Uhr morgens mit dem E-Bike den Milchberg entlang in Richtung Bäckergasse. Wie die Polizei berichtet, fädelte er dabei mit dem Vorderrad in den Straßenbahnschienen ein.

Er stürzte und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte eine Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 2,5 Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten deshalb eine Blutentnahme. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ina)