Betrunkener E-Scooter-Fahrer in der Innenstadt erwischt

Zunächst wollte sich der alkoholisierte Mann der Kontrolle erziehen. Doch die Polizisten stoppten ihn.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer erwischt. Der 22-Jährige war in der Katharinengasse in Schlangenlinien unterwegs, als die Beamten ihn aufhielten. Doch der junge Mann wollte sich der Kontrolle entziehen und lief davon. Kurze Zeit später stoppten ihn die Polizisten. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,5. Daraufhin stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 22-Jährigen. (klijo)