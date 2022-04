Betrunkener fährt mit Bierkrug in der Hand E-Scooter

Die Polizei stoppt in Augsburg an Ostern mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. Einer wird so aggressiv, dass die Beamten ihn fesseln müssen.

Am langen Osterwochenende musste die Polizei in mehreren Fällen alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr ziehen, einer hatte sogar einen Bierkrug in der Hand. Im Antonsviertel wurde Ostermontag am frühen Morgen ein E-Scooter-Fahrer in der Morellstraße kontrolliert. Der 22-Jährige wirkte laut Polizei sichtlich angetrunken, ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folge.

Polizei stoppt in Augsburg mehrere betrunkene Fahrer

In der Langenmantelstraße stoppte die Polizei Montagnacht zwei Männer, die gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren. Der 21-Jährige hatte in der einen Hand einen Bierkrug, mit der anderen lenkte er. Beim Lenken wurde er dabei von dem 23-Jährigen unterstützt. Beide waren mit über 1,1 Promille beziehungsweise über 1,5 Promille alkoholisiert. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde sichergestellt, der 23-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Beide werden nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

In Kriegshaber fiel am Ostersonntag gegen 22.30 Uhr einer Polizeistreife in der Bürgermeister-Ackermann-Straße ein Radfahrer auf, der in Schlangenlinien unterwegs war und stürzte. Der Radler verweigerte einen freiwilligen Alkoholtest, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Hierbei verhielt sich der 44-Jährige laut Polizei zunehmend aggressiv, spuckte in Richtung der Beamten und leistete massiv Widerstand, weshalb er gefesselt wurde. Er wird, neben der Trunkenheitsfahrt, auch wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte angezeigt. (eva)