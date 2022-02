Augsburg

Betrunkener Fahrgast randaliert in einem Bus in Hochzoll

Ein Busfahrer wurde in Augsburg von einem Fahrgast bedroht.

Ein 55-Jähriger randalierte in einem Bus in Hochzoll und bedrohte zudem den Busfahrer. Der Mann landete am Ende im Polizeiarrest.

Am Donnerstag gegen 19.40 Uhr rief ein Busfahrer die Polizei zu Hilfe, da ein Fahrgast ihn bedrohte. Der Busfahrer hatte an der Haltestelle Ostfriedhof gehalten und die Türen zum Aussteigen geöffnet. Aufgrund einer technischen Störung öffnete eine der Türen nicht richtig. Als der Fahrer zur Tür ging, um die Störung zu beseitigen, beleidigte und bedrohte ihn der 55-jährige Fahrgast. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten verhielt sich der offensichtlich alkoholisierte Mann äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte sie ebenfalls. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und in den Polizeiarrest verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung, so die Polizei. (möh)

