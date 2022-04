Betrunkener Fahrgast schläft ein und attackiert danach den Taxifahrer

Am Ziel der Fahrt in Göggingen wird der 25-Jährige geweckt. Das gefällt ihm gar nicht. Das Opfer wird leicht verletzt.

Prügelattacke bei einer Taxifahrt in Göggingen: Am Sonntag gegen 3 Uhr ließ sich ein 25-Jähriger mit einem Taxi transportieren. Während der Fahrt schlief der 25-Jährige ein. Als das Taxi in der Bergiusstraße angekommen war, weckte ihn der Fahrer des Taxis, teilt die Polizei mit. Der 25-jährige Fahrgast schlug daraufhin auf den Taxifahrer ein. Erst bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der 25-Jährige beruhigt.

Der Taxifahrer wurde durch die Schläge leicht verletzt. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt. (möh)