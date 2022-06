Betrunkener klaut Handy - und wird per GPS geortet

In der Augsburger Innenstadt fasst die Polizei einen betrunkenen Ladendieb. Auf kuriose Weise stellt sich heraus, dass er auch ein Smartphone entwendet hatte.

In der Augsburger Innenstadt hat ein 49-jähriger Mann mit zwei Diebstählen auf sich aufmerksam gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Dienstag gegen 11.30 Uhr in einen Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße gerufen. Trotz Hausverbots wegen eines vorangegangenen Ladendiebstahls hatte ein Betrunkener das Geschäft betreten und erneut einen Ladendiebstahl begangen.

Smartphone-Dieb wird in Augsburger Innenstadt per Ortung überführt

Neben den entwendeten Lebensmitteln gelangte der Mann im Supermarkt aber offensichtlich auch an ein hochwertiges Smartphone. Dies stellte sich heraus, als die Beamten gerade mit dem 49-Jährigen das Geschäft verließen. Ein 31-jähriger Mann hatte sein verlorenes Smartphone orten lassen - und fand es genau beim betrunkenen Mann. Gegen ihn wurden nun Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls eingeleitet. (kmax)