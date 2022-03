Betrunkener Ladendieb versucht zu fliehen

Den 75-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige. In einem anderen Geschäft hatte er zuvor Bekleidung entwendet.

Am Donnerstagabend kam es in einem Schuhladen am Willy-Brandt-Platz zu einem versuchten Diebstahl. Wie die Polizei berichtet, versuchte ein 75-jähriger Mann gegen 19 Uhr, neue Schuhe, die er unter seiner Jacke versteckte, zu entwenden.

Eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und stellte sich ihm in den Weg. Anstelle sich zu stellen, unternahm der Mann einen Fluchtversuch. Bei diesem wurde er jedoch von aufmerksamen Passanten aufgehalten.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes übergaben den 75-Jährigen an die hinzugerufenen Polizisten. Diese stellten fest, dass er mit 0,8 Promille alkoholisiert war. Zudem fanden die Beamten bei der Durchsuchung des Mannes Diebesgut aus einem weiteren Bekleidungsgeschäft. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 80 Euro. Den 75-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen räuberischen Diebstahls und Diebstahls. (luh)