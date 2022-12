Betrunkener lässt Wodka-Flasche fallen und flippt aus

Ein 43-Jähriger hat in Augsburg weit über den Durst getrunken. Weil er sich über sich selbst ärgerte, begann er zu randalieren. Später fiel er in einer Tankstelle auf.

Mit mehreren Anzeigen muss ein 43-Jähriger nach einem alkoholreichen Tag rechnen. Der Mann hielt sich am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr in bereits betrunkenem Zustand vor einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße auf – ausgestattet mit einer Flasche Wein und einer Flasche Wodka. Augenzeugen zufolge ließ er die Wodka-Flasche jedoch versehentlich fallen. Laut Polizei regte er sich über sein Missgeschick derart auf, dass er mehrmals gegen einen Abfalleimer und ein Werbeschild trat. Dellen, gelöste Scharniere und verbogene Halterungen waren die Folge, der genaue Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das war aber noch nicht alles.

Rund eine Stunde später wollte sich der 43-Jährige Alkohol-Nachschub in einer Tankstelle an der Blauen Kappe besorgen. An der Kasse bezahlte er eine Flasche Wein, nahm sich beim Hinausgehen aber noch eine zweite Flasche Wein mit und wollte den Verkaufsraum damit verlassen, berichtet die Polizei. Allerdings hatte er nicht mit der aufmerksamen Kassiererin gerechnet, die kurzerhand die automatische Schiebetüre verschloss. Bis zum Eintreffen der Polizei saß der Dieb also fest.

Gegenüber den Streifenbeamten verhielt sich der mit mittlerweile über 1,7 Promille alkoholisierte Mann unkooperativ. Als die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, belegte er noch eine Beamtin mit vulgären Ausdrücken, so die Polizei. Die Konsequenz: Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl und noch eine weitere wegen Beleidigung. (ina)