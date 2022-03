Betrunkener landet mit Auto beim Abbiegen im Straßenbahngleis

Als ein Betrunkener mit seinem Auto in Augsburg im Straßenbahngleis landet, steht die Polizei nicht weit davon entfernt. Nun hat der Mann einigen Ärger.

Am Freitag gegen 2.10 Uhr fiel einer Polizeistreife ein schwarzer Mercedes in der Schertlinstraße auf. Der Fahrer des Mercedes wollte nach rechts in die Haunstetter Straße abbiegen, fand aber nicht die richtige Abbiegespur und landete auf den Straßenbahnschienen.

Anschließend setzte er zurück und nahm die richtige Abzweigung. Die Polizisten unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der 33-Jährige mit knapp 1,5 Promille alkoholisiert war. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und nahmen den Mann mit zur Blutentnahme. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung erhoben. (möh)