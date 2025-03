Betrunkener Mann fährt Auto am Sonntagnachmittag in Graben

Am Sonntagnachmittag ist ein 57-Jähriger alkoholisiert auf einen Firmengelände in der Zusamstraße Auto gefahren. Gegen 14 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, da ein Autofahrer beim Wenden auf dem Firmengelände im Graben stecken geblieben sei. Beim Eintreffen der Streife trafen die Beamten den Mann sowie das Auto im Graben an. Die Polizisten stellten bei der Verkehrskontrolle des Mannes Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ein Abschleppdienst zog schließlich das Auto aus dem Graben. Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 57-Jährigen. (klijo)

