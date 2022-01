Betrunkener Mann legt sich in Lechhausen mit Polizisten an

Ein 26-Jähriger mit 2,2 Promille Alkohol im Blut geht auf Polizisten los. Die Nacht verbringt er deshalb im Arrest des Polizeipräsidiums.

An Neujahr gegen 3.30 Uhr ging eine Mitteilung bei der Polizei ein, dass es in einer Wohnung in Augsburg-Lechhausen einen Streit gebe. Bei Eintreffen der Streife zeigte sich der 26-jährige Wohnungsinhaber äußerst uneinsichtig. Er beleidigte die Beamten mehrfach und versuchte die Wohnungstüre zu schließen.

Der 26-Jährige war stark alkoholisiert

Als der mit mehr als 2,2 Promille stark alkoholisierte Mann aggressiv auf die Beamten losging, wurde er gefesselt. Auch hierbei beleidigte der 26-Jährige die Polizisten und ließ sich nicht mehr beruhigen.

Da weitere Straftaten nicht auszuschließen waren, wurde der Mann für den Rest der Nacht in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung. (möh)

Lesen Sie dazu auch