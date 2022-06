Betrunkener Mann randaliert vor einem Schnellimbiss

Ein 30-Jähriger randalierte vor einem Schnellimbiss in Augsburg und verletzte zudem einen Radfahrer. Mit der Polizei hatte der Mann bereits zuvor Ärger.

Man sieht sich im Leben immer zweimal. Ein 30-jähriger Mann hatte am Sonntagmorgen zweimal Kontakt mit der Polizei. Er hat jetzt einigen Ärger am Hals.

Wie die Polizei informiert, hielten sich in den frühen Morgenstunden am Sonntag gegen 4.30 Uhr drei alkoholisierte junge Männer im Bereich eines Schnellimbisses am Königsplatz auf. Sie aßen dort etwas. Ihren Müll entsorgten sie kurzerhand auf der Straße.

Polizei: Der aggressive Mann tritt gegen ein Fahrrad

Von einem 26-Jährigen darauf angesprochen, rastete ein 30-Jähriger aus der Gruppe aus. Er trat so gegen das mitgeführte Fahrrad des 26-Jährigen, dass dieser dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Kontrahent trat danach weiter auf das Fahrrad ein und konnte erst von weiteren Anwesenden gestoppt werden.

Den hinzugerufenen Polizeibeamten war die dreiköpfige Gruppe nicht unbekannt, da sie zuvor schon in der Maximilianstraße Ärger verursachte. Die Beamten sprachen ihnen nun endgültig einen Platzverweis für die Innenstadt aus und beendeten die nächtlichen Aggressionen. Gegen den 30-Jährigen wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

