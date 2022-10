Betrunkener Mann stiehlt eine Flasche Schnaps

Der 35-Jährige hatte offenbar noch nicht genug getrunken. Eine Verkäuferin bemerkt den Diebstahl und hält den Mann fest. Was dann passiert.

Ein 35-Jähriger steckte am Mittwoch gegen 19 Uhr in einem Verbrauchermarkt in der Donauwörther Straße eine Flasche Schnaps ein, ohne zu bezahlen. Als er von einer 20-jährigen Verkäuferin angesprochen und angehalten wurde, habe er sich vehement dagegen gewehrt, teilt die Polizei mit.

Umstehende Zeugen kamen der 20-Jährigen zu Hilfe und hielten den 35-Jährigen fest, bis die Streife eintraf. Die Verkäuferin wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Der 35-Jährige wirkte bei seiner vorläufigen Festnahme deutlich alkoholisiert, heißt es. Nachdem er keinen festen Wohnsitz hat, wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (bau)