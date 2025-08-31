Betrunkener Plärrergast greift Sicherheitsmitarbeiter an und pöbelt gegen Polizisten

Am Samstag gegen 23 Uhr hat ein 31-jähriger Plärrerbesucher einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen und anschließend Polizisten angepöbelt. Wie die Polizei mitteilt, forderte der Sicherheitsmitarbeiter den 31-Jährigen zunächst auf, das Festzelt zu verlassen. Daraufhin verhielt sich junge Mann aggressiv gegenüber dem Sicherheitsdienst. Dieser fixierte den 31-Jährigen und zog die Polizei hinzu. Auf dem Weg zur Plärrerwache beleidigte der 31-Jährige mehrfach die Polizisten und leistete Widerstand gegen deren Maßnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten verbrachten den 31-Jährigen unter erneutem Widerstand in den Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 31-Jährigen. (klijo)

