Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg: Betrunkener Plärrergast greift Sicherheitsmitarbeiter an und pöbelt gegen Polizisten

Augsburg

Betrunkener Plärrergast greift Sicherheitsmitarbeiter an und pöbelt gegen Polizisten

Der Sicherheitsmitarbeiter hatte den 31-Jährigen des Festzeltes verwiesen. Der junge Mann hatte 2,2 Promille. Nun wird gegen ihn ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Nicht jeder Plärrergast ist friedlich, wie sich am Samstag auf dem Volksfest zeigte.
    Nicht jeder Plärrergast ist friedlich, wie sich am Samstag auf dem Volksfest zeigte. Foto: Marcus Merk

    Am Samstag gegen 23 Uhr hat ein 31-jähriger Plärrerbesucher einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angegriffen und anschließend Polizisten angepöbelt. Wie die Polizei mitteilt, forderte der Sicherheitsmitarbeiter den 31-Jährigen zunächst auf, das Festzelt zu verlassen. Daraufhin verhielt sich junge Mann aggressiv gegenüber dem Sicherheitsdienst. Dieser fixierte den 31-Jährigen und zog die Polizei hinzu. Auf dem Weg zur Plärrerwache beleidigte der 31-Jährige mehrfach die Polizisten und leistete Widerstand gegen deren Maßnahmen. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten verbrachten den 31-Jährigen unter erneutem Widerstand in den Polizeiarrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 31-Jährigen. (klijo)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden