Betrunkener Radler will nicht schieben und erhält Anzeige

Der alkoholisierte Mann bekam in Hochzoll einen Hinweis der Polizei, sein Rad zu schieben. Kurze Zeit später saß er wieder im Sattel.

Weil er nicht auf die Polizei hören wollte, bekommt ein alkoholisierter Radler nun die Folgen zu spüren. Am Mittwochabend lief der 39-Jährige nach seinem Einkauf in Hochzoll an Streifenbeamten vorbei zu seinem abgestellten Fahrrad, so die Polizei. Der Mann fiel den Beamten wegen seines unsicheren Gangs auf. Er konnte sein Gleichgewicht kaum halten, beteuerte jedoch bei den ausdrücklichen Hinweisen der Beamten zu Gefahren und Konsequenzen einer Fahrt unter Alkohol, dass er sein Fahrrad lediglich schieben werde. Hinter dem Supermarkt kam der Mann den Beamten dann auf dem Fahrrad entgegen. Ein Alkoholtest ergab über drei Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (eva)