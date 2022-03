Betrunkener Randalierer schlägt sich selbst bewusstlos

Die Polizei erwischt in der Augsburger Innenstadt eine Gruppe, die einen Fahrradständer umwirft. Dabei tritt ein 19-Jähriger sehr aggressiv auf. Er verletzt sich anschließend selbst.

Ein 19-Jähriger hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag selbst bewusstlos geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann Teil einer Gruppe, die um kurz nach 3 Uhr einen Fahrradständer in der Maximilianstraße umgeworfen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der 19-Jährige nach Polizeiangaben sehr aggressiv. Da er dem Platzverweis nicht nachkam, wurde der Mann in Gewahrsam genommen.

Polizei: Randalierer schlägt sich Kopf an und wird bewusstlos

Als der Mann in das Dienstfahrzeug gesetzt werden sollte, leistete er erheblichen Widerstand. Im Fahrzeug schlug der 19-Jährige seinen Kopf laut Polizei so stark gegen den Ausbau, dass er bewusstlos wurde. Aus diesem Grund wurde der Mann durch einen Rettungswagen zur genaueren Abklärung in das Uniklinikum gebracht. (kmax)