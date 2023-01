Betrunkener randaliert vor Disko – und landet im Polizeigewahrsam

Ein 25-Jähriger rastet am Donnerstagabend vor einer Disko in der Augsburger Innenstadt aus. Sein Abend endet im Polizeigewahrsam.

Wegen eines randalierenden 25-Jährigen ist die Polizei am Donnerstagabend zu einer Diskothek in der Augsburger Innenstadt gerufen worden. Wie es in einer Mitteilung heißt, war der Mann bereits wegen seines Verhaltens aus der Diskothek geworfen worden und deshalb in Streit mit Mitarbeitern der Disko geraten. Der stark betrunkene Mann habe das Personal mehrfach beleidigt und sich "äußerst aggressiv" verhalten. Auch von den hinzugerufenen Beamten habe er sich nicht beruhigen lassen.

Randale und Beleidigung vor Disko in Augsburger Innenstadt

"Um weitere Straftaten zu verhindern", schreibt die Polizei, "wurde der 25-Jährige schließlich in Polizeigewahrsam genommen." Aus diesem Grund habe sich der Zorn des Mannes gegen die Beamten gerichtet, er habe sie ebenfalls wiederholt beleidigt. Er muss sich nun wegen mehrerer Beleidigungsdelikte und wegen Hausfriedensbruchs verantworten. (kmax)