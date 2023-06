Betrunkener schlägt Frau vor einer Gaststätte unvermittelt ins Gesicht

Die Auseinandersetzung spielt sich vor einer Kneipe in Oberhausen ab. Ein Begleiter des Opfers hält den Täter fest.

Körperliche Auseinandersetzung vor einer Kneipe in Oberhausen: Am Donnerstag hat ein 47-Jähriger gegen 0.30 Uhr eine 40-Jährige in der Donauwörther Straße im Bereich Helmschmiedstraße körperlich angegriffen.

Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann die Frau unvermittelt auf der Straße vor einer Gaststätte an. Er schlug ihr ins Gesicht. Anschließend lief der Mann weg. Ein Begleiter der Frau hielt den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp zwei Promille. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen den 47-Jährigen. (möh)