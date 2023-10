Betrunkener Tankstellen-Dieb bedroht in Oberhausen Polizisten

Die Augsburger Polizei wurde zu einer Tankstelle in Oberhausen gerufen. Dort hatten Mitarbeiter Probleme mit einem Ladendieb.

Ein Diebstahl hat sich am Mittwochabend gegen 22 Uhr in einer Tankstelle im Holzweg in Oberhausen ereignet. Nachdem das Tankstellenpersonal einen Mann beim Diebstahl erwischt hatte, verständigte es die Polizei. Der Mann wird als unkooperativ und aggressiv beschrieben. Laut Polizei beleidigte und bedrohte er die Einsatzkräfte.

Die Beamten nahmen den deutlich Alkoholisierten in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab demnach einen Wert von fast zwei Promille. Gegen den Mann wird jetzt unter anderem wegen Diebstahl, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (ina)