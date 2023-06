Betrunkener Unfallfahrer ist in Augsburg ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei erwischt in der Friedberger Straße einen 20-Jährigen, der keinen Führerschein hat, betrunken ist – und zudem einen Unfall verursacht hat.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Friedberger Straße hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen einen 20-Jährigen erwischt, der sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten muss. Wie es in einer Mitteilung heißt, kontrollierte eine Streife den Mann gegen 2.30 Uhr. Dabei räumte er sofort ein, dass er keinen Führerschein habe. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 1,2 Promille.

20-jähriger Unfall-Fahrer fährt ohne Führerschein betrunken in Augsburg

Doch allein dabei blieb es nicht. Wie sich herausstellte, war der Mann offenbar kurz zuvor in einen Unfall verwickelt, am Fahrzeug waren entsprechende Schäden zu sehen. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Er musste zudem eine Blutprobe abgeben, um den genauen Alkoholwert zu bestimmen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (kmax)