Betrunkener verursacht Autounfall, rastet aus und landet im Gefängnis

Ereignisse vom vergangenen Freitagnachmittag haben für einen 44-Jährigen weitreichende Konsequenzen. Wie die Polizei nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft mitteilt, war der Mann gegen 16.15 Uhr in einem Auto in der Sieglindenstraße Richtung Westen unterwegs, als er mit einer Hauswand kollidierte. Er wurde dabei leicht verletzt. Als die Polizei kam, um den Unfall aufzunehmen, zeigte sich der Mann laut Mitteilung „äußerst aggressiv“, er beleidigte die Beamten offenbar mehrfach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille.

Betrunkener 44-Jähriger geht nach Unfall auf Polizeibeamte los

Nach Polizeiangaben war der 44-Jährige auch in der Folge nur schwer zu beruhigen, weshalb ihn die Beamten fesselten. Auf der Fahrt zur Dienststelle habe er seinen Kopf mehrfach gegen die Fensterscheibe des Polizeiautos geschlagen und zudem die Beamten bespuckt und bedroht. Und damit nicht genug: Als der Mann zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren wurde, trat er gegen Beamte, weshalb diese Pfefferspray gegen ihn einsetzten. Außerdem beschädigte er das Polizeiauto.

Attacke auf Polizisten: Mann muss wegen Fluchtgefahr ins Gefängnis

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 44-Jährige am Folgetag einer Ermittlungsrichterin am Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr – offenbar, weil der Mann keinen festen Wohnsitz hat – und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich laut Mitteilung nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung gegen ihn. (kmax)