Autofahrer prallt gegen parkenden Wagen - er hat fast zwei Promille

Bei einm Unfall in der Inninger Straße in Haunstetten werden zwei Autos aufeinander geschoben. Der Verursacher war mit knapp zwei Promille unterwegs.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am frühen Samstagmorgen in Haunstetten. Laut Polizei befuhr ein 37-Jähriger gegen 1.30 Uhr die Inninger Straße, als er zwischen der Landsberger und der Alten Straße auf das Heck eines dort ordnungsgemäß geparkten Toyota Yaris prallte. Der Toyota wurde durch den Aufprall auf einen davor abgestellten Opel Astra geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.500 Euro.

Da beim Schadensverursacher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde eine Alkoholkontrolle durchgeführt. Diese ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses verantworten, heißt es im Polizeibericht. (bau)