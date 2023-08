Augsburg

Betrunkener wird per Haftbefehl gesucht – und geht auf Polizisten los

Ein betrunkener 27-Jähriger ist am Donnerstagabend in der Augsburger Viktoriastraße auf Polizeibeamte losgegangen.

In der Viktoriastraße in der Augsburger Innenstadt geraten zwei Männer in heftigen Streit. Als die Polizei kommt, eskaliert die Situation weiter.

In der Augsburger Innenstadt ist am Donnerstagabend ein 27-Jähriger auf Polizeibeamte losgegangen. Wie es in einer Mitteilung heißt, war er gegen 20 Uhr mit einem 21-Jährigen in der Viktoriastraße in heftigen Streit geraten, die beiden gingen sich körperlich an. Als die Polizei kam, verhielt sich der 27-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv und ließ sich kaum beruhigen. Attacke auf Polizei in Augsburg: Betrunkener wird per Haftbefehl gesucht Der Mann, der offenbar betrunken war, schlug auch auf das Streifenfahrzeug ein und leistete Widerstand. Wie sich herausstellte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor. Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen – unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (kmax)

