Betrunkenes Paar greift Polizei an und landet in Haft

Ein Mann und eine Frau schlagen sich an einer Augsburger Tram-Haltestelle. Als die Polizei dazukommt, richtet sich die Aggression gegen die Beamten.

Ein Zeuge hat am Dienstag gegen 10.30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung an der Straßenbahn-Haltestelle "Beim Dürren Ast" in Haunstetten beobachtet. Er rief die Polizei. Wie diese berichtet, waren ein 33-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau aneinandergeraten. Beide hatten offenbar Alkohol getrunken.

Als die Einsatzkräfte das Paar im Bereich des Roten Tores antraf, verhielt es sich aggressiv. Laut Polizei gingen die beiden die Einsatzkräfte körperlich an und beleidigten sie. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Der Mann und die Frau wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden der 33-Jährige und die 32-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug.

Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen die beiden. (ina)