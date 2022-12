Betrunkenes Paar rangelt auf einem Spielplatz in Lechhausen

Die Polizei muss nach Lechhausen auf einen Spielplatz ausrücken. Dort rangelt ein betrunkenes Paar. Die verletzte und verdreckte Frau kommt in den Arrest.

Am Freitagnachmittag musste die Polizei nach Lechhausen auf einen Spielplatz ausrücken, um ein betrunkenes Paar zur Raison zu bringen. Zeugen hatten gemeldet, dass auf dem Spielplatz in der Euler-Chelpin-Straße zwei Personen miteinander rangeln. Die Streife traf eine 49-jährige Frau und ihren 50-jährigen Lebensgefährten an.

Die Frau war von oben bis unten verschmutzt und hatte eine Verletzung über dem Auge, so die Polizei. Sie beleidigte die Beamten und musste schließlich gefesselt und zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Ihr Begleiter wurde der Örtlichkeit verwiesen. Das Paar erwartet nun mehrere Anzeigen. (eva)