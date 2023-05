Bewaffneter 17-Jähriger beschmiert Stromkasten

Die Polizei hat einen Jugendlichen erwischt, als er in Augsburg einen Stromkasten beschmierte. Neben einem Stift fanden die Beamten noch etwas.

Eine Polizeistreife hat am Samstag gegen 15.30 Uhr in der Jakoberwallstraße in Augsburgs Innenstadt einen 17-Jährigen beobachtet, wie dieser einen Stromkasten beschmierte.

Die Beamten kontrollierten den Jugendlichen und fanden bei ihm einen passenden Stift. Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten zudem auf ein Einhandmesser. Sie stellten die Gegenstände sicher.

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun gegen den 17-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Waffengesetz. (ina)