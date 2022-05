Augsburg

14:34 Uhr

Bewaffneter löste Polizeieinsatz in City-Galerie aus: "Schlichtweg betrunken"

Aufregung herrschte am Montagabend in der City-Galerie in Augsburg. Ein bewaffneter Mann hatte einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Plus Weil er mit Messern und einer Waffe hantierte, hat ein Mann in der Augsburger City-Galerie am Montag einen Einsatz ausgelöst. Was sein Anwalt dazu sagt.

Von Ina Marks

Der Polizeieinsatz am Montagabend in der City-Galerie war bald beendet. Die Einsatzkräfte hatten den Verdächtigen widerstandslos festnehmen können und abgeführt. Wie berichtet, hatte ein Mann im ersten Stock der Ladenpassage mit Messern herumgefuchtelt und dann eine Waffe hervorgeholt. Sein Anwalt kann bislang einen ersten Eindruck darüber geben, warum der Mann das getan hat. Der 23-Jährige hatte für manche Schreckmomente gesorgt.

