Bewohner des Schwabencenters sind verzweifelt: Edeka hat gekündigt

Plus Schon einmal wollte der Edeka im Schwabencenter aufhören, die Bewohner verhinderten das. Mit der Ladenpassage ging es weiter bergab. Jetzt kam die Hiobsbotschaft.

Die Menschen im Augsburger Schwabencenter stehen vor einem nächsten Rückschlag. Nachdem in den letzten Jahren etliche Geschäfte die Ladenpassage nach und nach verlassen haben - zuletzt schloss die Filiale der Stadtsparkasse Augsburg - macht eine neue Hiobsbotschaft die Runde: Der wichtigste Mieter, Supermarkt Edeka, hat gekündigt. Gerüchte darüber kursierten schon länger. Jetzt bewahrheiten sie sich, wie die Supermarkt-Kette selbst und Eigentümer Solidas bestätigen. Dabei hatten Bewohner und Anwohner vor vier Jahren noch erfolgreich gegen die drohende Schließung mit einer Demonstration gekämpft. Nun ist in wenigen Wochen Schluss. Ältere Menschen sind verzweifelt.