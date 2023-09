Bezirk Schwaben öffnet für seine Mitarbeiter das "SchwabenEck"

Die neue Kantine des Bezirks Schwaben soll nicht nur preiswertes und gutes Essen bieten. Sie ist auch ein Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung.

"SchwabenEck" heißt die neue Kantine des Bezirks. Sie heißt nicht nur so, sie befindet sich auch an einem besonderen Augsburger Eck in der Innenstadt: An der Mages-Kreuzung am Leonhardsberg Ecke Karolinenstraße. In dieser Woche endet der Testbetrieb. Ab kommender Woche soll sie eine Anlaufstelle und eine Kommunikationsplattform für die rund 800 Mitarbeiter des Bezirks werden, die in unmittelbarer Umgebung arbeiten. Wenn es nach Bezirkstagspräsident Martin Sailer ( CSU) geht, soll die neue Kantine künftig auch Mitarbeitern von anderen umliegenden Behörden und Verwaltungen offen stehen - Privatpersonen werden vorerst aber keinen Einlass erhalten. Dafür steht das Konzept für gelebte Inklusion.

Das kulinarische Angebot in der Innenstadt ist vielfältig. Bislang gab es deshalb auch keine Kantine für die Mitarbeiter des Bezirks. Das ändert sich jetzt: Nach einem vierwöchigen Testbetrieb wird die Kantine ab Oktober voll durchstarten. Laut Küchenleitung Alexander Wimmer werden dann an den Arbeitstagen rund 250 Mittagessen angepeilt.

2019 sei erstmals das Thema Kantine auf den Tisch gekommen, so Bezirkstagspräsident Martin Sailer. In Augsburg sei die Behördendichte sehr hoch. Der Bezirk Schwaben stehe als Arbeitgeber in direkter Konkurrenz mit etwa Stadt, Landratsamt oder Diözese. "Das Bewerberfeld ist rückläufig, deshalb stecken wir viel Aufwand in Markenauftritt und Personalentwicklung."

Für Mitarbeiter ist eine Kantine ein Alleinstellungsmerkmal

Eine Kantine sei ein Alleinstellungsmerkmal - die Mitarbeiter hätten einen Mehrwert durch "preiswertes und gutes Essen". Daneben sei nach den Jahren der Pandemie der Wunsch groß gewesen, einen Treffpunkt für Kommunikation und Austausch zu schaffen. Die Kantine soll ein Ort sein, in dem künftig auch kleinere Veranstaltungen abgehalten werden können. Verschiedene Abteilungen hätten dort schon einen Termin für ihre Weihnachtsfeier gebucht, verrät Daniela Englisch vom Kantinenmanagement.

Der Bezirk habe es sich zudem zur Aufgabe gemacht, Menschen mit Behinderung oder Erkrankung in ihren Arbeitsalltag zu integrieren. "Wir wollen unsere Werte nach außen tragen und Menschen mit Beeinträchtigung sichtbar machen", so Sailer. Der Bezirk ist nach Städten und Kreisen eine weitere kommunale Ebene. Die Aufgaben umfassen vor allem Soziales und Kultur. So sind unter anderem die psychiatrischen Krankenhäuser – die Bezirkskrankenhäuser – in seiner Hand. Im Team der Küchenhilfen des "SchwabenEcks" haben fünf von sieben Mitarbeitern einen Grad der Behinderung – drei davon eine Schwerbehinderung. Es ist ein inklusives Konzept.

Der Umbau für die Bezirks-Kantine hat rund 4,5 Millionen Euro gekostet

Rund 90 Personen finden in dem hellen Raum, in dem viel Licht durch die raumhohen Fenster fällt, Platz. Ein Zusammenspiel aus Holz und hellen und dunklen Tönen sorgt für Gemütlichkeit, ein knalliges Orange samt Bodenleitsystem dient Menschen mit Sehbehinderung zur Orientierung. Aufgrund der Pandemie und den Folgen des Kriegs in der Ukraine mit Energiekrise und später der Inflation hätten sich die Kosten für den Umbau der Flächen von 3,6 auf 4,5 Millionen Euro erhöht, so Christian Mischo, der die Abteilung Bau, Umwelt und Energie des Bezirks leitet. Neben der Kantine im Erdgeschoss sei im ersten Stock auch noch ein innovativer Bürobereich für den Bezirk entstanden.

Vorerst kämen allerdings nur die Mitarbeiter des Bezirks in den Genuss der neuen Kantine, wenn möglich, auch die Beschäftigten anderer Behörden und Verwaltungen. "Wir sind keine öffentliche Gaststätte, sonst müssten wir ja auch Parkplätze nachweisen", sagt Sailer. Daneben gebe es auch einen Passus im Mietvertrag, der besagt, dass kein Konkurrenzbetrieb zum nebenan liegenden Restaurant entstehen dürfe.