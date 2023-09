Bezirksrat Deniffel tritt bei den Grünen aus

Der Augsburger Bezirksrat Deniffel war von seiner Partei nicht mehr als Direktkandidat nominiert worden. Er kritisiert die inhaltliche Linie der Augsburger Grünen.

Der Grünen-Bezirksrat Xaver Deniffel (65) hat am Donnerstag seinen Austritt bei den Grünen bekannt gegeben. Deniffel kündigte - wohl auch als kleine Spitze gegen seine ehemalige Partei - an, mit seiner Erststimme bei der Bezirkstagswahl diesmal Bezirkstagspräsident Martin Sailer ( CSU) zu wählen. Diesen habe er persönlich sehr zu schätzen gelernt.

Grünen-Bezirksrat Xaver Deniffel: "Bei der Fahrradstadt geht nichts voran"

Deniffel - Grünen-Mitglied seit 2006 - war von seiner Partei für die kommende Bezirkstagswahl nicht mehr als Direktkandidat im Stimmkreis Augsburg-West aufgestellt worden. Deniffel macht keinen Hehl daraus, dass er darüber enttäuscht ist. Ein gewisses Maß an Kontinuität sei wichtig, um gute Arbeit in einem Gremium leisten zu können. Auch inhaltlich lieferten die Augsburger Grünen zu wenig. "Bei der Fahrradstadt geht nichts voran, die Umgestaltung der Ost-West-Achse lässt auf sich warten", so Deniffel. Und grundsätzlich sehe er - bei den Grünen, aber auch anderen Parteien - ein Problem, dass Funktionsträger häufig nicht viel Berufserfahrung außerhalb der Politik haben. Dies treffe auch auf die Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour zu.

Denifffel, früher Mitglied des Augsburger Parteivorstands, hatte in der Vergangenheit parteiintern teils gegen den Strich gebürstet. Unter anderem trat er bei der Nominierung zum Bundestagsdirektkandidaten zweimal gegen Claudia Roth an. In der parteiinternen Debatte zur Energiefusion vor acht Jahren trat Deniffel als Fusionsgegner auf, während die Stadtratsfraktion sich für die Fusion von Stadtwerken und Erdgas Schwaben aussprach. (skro)