Biber kehrt nach Aufenthalt in Tierklinik zurück an seinen Stammplatz in Augsburg

Zwei Tage musste der Nager vom Augsburger Sparrenlech in einer Tierklinik verbringen. Die Anwohner hatten ihn vermisst – dabei war er lange Zeit unbeliebt.

Es ist erst drei Jahre her, da versetzte ein Biber am Augsburger Sparrenlech einige Anwohner in Rage. Dabei tat der Nager nur, was Biber eben tun: Er "fällte" Bäume, verursachte dabei aber Schäden - auch in der angrenzenden Wohnanlage City Palais. Inzwischen haben einige Bewohnerinnen und Bewohner das Tier aber offenbar ins Herz geschlossen. Darauf zumindest lässt eine Rettungsaktion schließen, die am Mittwoch einen glücklichen Abschluss fand.

Der Biber war am Montag verletzt in seinem Revier am Sparrenlech gesichtet worden. An sich nichts Ungewöhnliches, sagen Anwohner. Diesmal aber saß er mehrere Stunden auf einer Wiese, ohne sich fortzubewegen. Ein Passant informierte daraufhin die Feuerwehr, die das Tier einfing und in eine Augsburger Tierklinik brachte. "Dort wurde er an der Schulter behandelt", sagt Sven Joswig von der Berufsfeuerwehr Augsburg. Jetzt geht es dem Nager wieder so gut, dass er am Mittwoch am Sparrenlech ausgesetzt werden konnte.

Die Bewohner hatten den Biber vom Augsburger Sparrenlech vermisst

Joswig und sein Kollege Wolfgang Maisch rückten mit einem Käfig an, hievten den Biber über den Schutzzaun, der vor drei Jahren wegen der Anwohnerbeschwerden angebracht worden war, und ließen ihn frei. Ganz so eilig hatte es das Tier nicht mit der Rückkehr in sein angestammtes Revier: Die beiden Feuerwehrleute mussten den Käfig erst kippen, um den Biber nach draußen zu bugsieren. Sobald er im freien war, verdrückte er sich allerdings schnell ins Gestrüpp am Sparrenlech. Einige Bewohnerinnen und Bewohner beobachteten die Aktion aufmerksam. "Zum Glück ist er wieder da, wir hatten ihn schon vermisst", freute sich eine ältere Dame. Ein Mann sieht die Sache mit Galgenhumor: "Wir haben in unserem Garten zwar schon drei Bäume weniger, aber damit muss man leben, wenn man an einem Bach lebt."

Nach Auskunft eines Sprechers der Berufsfeuerwehr gebe es in Augsburg immer wieder Biber-Einsätze. Auch andere tierische Einsätze halten die Feuerwehr regelmäßig auf Trab. (nip)