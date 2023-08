Biber-Plage in Herrn Wohlhüters Garten steht vor glücklichem Ende

Immer wieder brach er im eigenen Garten ein. Wegen einer Biber-Plage kämpft der Augsburger Robert Wohlhüter seit Langem um Hilfe. Nun gibt es für ihn eine Überraschung.

Und regelmäßig grüßt der Biber. Im Fall von Robert Wohlhüter aus dem Augsburger Stadtteil Inningen mit teils gefährlichen Löchern in seinem Garten. Seit zehn Jahren graben sich Biber von der angrenzenden Singold in das Erdreich der Wohlhüters. Die Folge sind böse Überraschungen für die Familie. Neulich erst ist der 75-jährige, als er Blumenstauden zusammenbinden wollte, wieder durch die unterhöhlte Grasdecke in ein Loch gekracht. Dieses Mal verletzte er sich zum Glück nicht. Wie unsere Redaktion bereits vor einigen Monaten berichtete, kämpft Wohlhüter schon länger mit einem Anwalt um öffentliche Hilfsgelder, um sein Grundstück, durchlöchert wie ein Schweizer Käse, biberfest zu machen. Nun gibt es eine überraschende Wendung.

Unlängst gab die Erde unter Robert Wohlhüter im Garten erneut nach - und plötzlich stand er wieder in einem Loch. Der Biber ließ grüßen. Foto: Wohlhüter

Die Wohlhüters leben seit über 40 Jahren am Rand von Inningen. An ihrem Grundstück, etwa 70 Meter breit, fließt die Singold vorbei. Eigentlich idyllisch. Wären da nicht die Biber, die sich vom tiefer gelegenen Wasser aus an der Uferböschung in das Erdreich und meterweit in den Garten vorbuddeln - mit buchstäblich unterirdischen Folgen für die Wohlhüters. Dass eines Tages das Wasser aus dem Teich verschwunden war, war dabei nicht mal das Schlimmste. Der Biber, ein streng geschütztes Tier, hatte die Teichfolie angegraben. Fataler waren die Unterhöhlungen. Vergangenes Jahr versank Wohlhüter im Garten plötzlich wieder in ein Loch. Doch diesmal so tief, dass der große Mann fast bis zum Bauch in der Erde steckte, er hatte sich dabei am Bein verletzt. Die Familie machte sich Sorgen, auch wegen der Enkel, die gerne im Garten spielen. Weit über zehn Löcher musste Robert Wohlhüter bereits verfüllen. "Eimerweise. Das war nicht lustig." Von den Behörden fühlte er sich dabei im Stich gelassen.

Biber-Problem: Augsburger nahm sich Anwalt

Schon lange hat Robert Wohlhüter, wie er sagt, die Stadt Augsburg um finanzielle Unterstützung gebeten, um Schutzvorkehrungen für sein Grundstück treffen zu können. Entsprechende Maßnahmen am Ufer würden mehrere Tausend Euro kosten, rechnete der Inninger vor. Er selbst könne ja nichts dafür, dass der Biber so einen Schaden anrichte. "Man schützt die Tiere zum Wohle der Allgemeinheit. Doch die Menschen, die den Schaden davontragen, muss man entsprechend unterstützen", befand sein Anwalt Bernhard Hannemann, der sich für Wohlhüter einsetzte.

Vertreter des Wasserwirtschaftsamtes, Biberbeauftragte, Biberberater und der Bibermanager für Südbayern hatten sich im Inninger Garten ein Bild der Lage gemacht. Doch passiert sei laut Wohlhüter nichts. Die Untere Naturschutzbehörde teilte damals auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass es schon entsprechende Hilfsfonds gebe. Allerdings könnten daraus nur Schäden aus dem Bereich der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft erstattet werden, nicht aber für Privatleute. Doch nun soll Wohlhüter Hilfe von höherer Stelle, nämlich aus dem Bayerischen Umweltministerium, erhalten.

Garten wie Schweizer Käse: Härtefall-Hilfe in Aussicht gestellt

Das gab am Dienstag der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Fabian Mehring, über eine Pressemitteilung bekannt. Mit fachlicher Unterstützung von Anwalt Hannemann sei es ihm im persönlichen Gespräch mit Umweltminister Thorsten Glauber (FW) gelungen, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu vereinbaren. "Die Kosten für die erforderlichen Schutzmaßnahmen werden ihm (Wohlhüter Anm. d. R.) nun erstattet", so Mehring. Laut Bernhard Hannemann soll die Unterstützung in diesem Härtefall an die 20.000 Euro betragen. Noch wichtiger findet der Anwalt, der selbst für die Freien Wähler im Neusässer Stadtrat sitzt, Mehrings Zusage, im nächsten Landtag eine Initiative für einen Härtefallfonds zu starten. Damit könnte eine Schadensersatzmöglichkeit geschaffen werden, um bibergeschädigten Grundstückseigentümern in begründeten Fällen zu helfen. Robert Wohlhüter, der am Montag von der bevorstehenden Unterstützung erfuhr, ist "freudig überrascht".

"Sie können glauben, wie viele schlaflose Nächte ich wegen des Bibers und den anstehenden Kosten bereits hinter mir habe. Denn es muss etwas gemacht werden. Schließlich geht es nicht nur um die teils gefährlichen Schäden, sondern auch um den Wertverlust des Grundstücks." Mit Unterstützung des benachbarten Kraftwerksbetreibers Robert Protzmann soll im Laufe des Herbstes das Ufer mit Steinquadern befestigt werden, damit es nicht weiter wegbreche. Einen Meter seines Gartens habe er bereits verloren. Die Steine sollen dicht an dicht angebracht werden, sodass sich die Biber nicht mehr in die Erde wühlen können. Seit der frohen Botschaft, sagt Robert Wohlhüter, gehe es ihm wesentlich besser.

