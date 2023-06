Augsburg

Bienen am Rathaus werden zum Spezialeinsatz für Höhenretter

Die Höhenretter der Augsburger Berufsfeuerwehr mussten an der Fassade des Rathauses in schwindelerregender Höhe einen Bienenschwarm einfangen.

Plus Vom Rotlicht zum Rathaus: Bienenschwärme halten derzeit in Augsburg Imker und Berufsfeuerwehr auf Trab. Nun kam es zu einem schwindelerregenden Einsatz.

Nach den Rotlicht-Bienen haben nun Rathaus-Bienen die Augsburger Berufsfeuerwehr beschäftigt. Anfang Juni erst hatten die Einsatzkräfte eine Verkehrsampel an der Kreuzung Karolinen- und Karlstraße im Visier. Ausgerechnet am Rotlicht hatte es sich dort ein Schwarm gemütlich gemacht. Die Honigsammler haben offenbar ein Faible für ungewöhnliche Orte. Denn am Montagnachmittag wird an der Fassade des Rathauses auf der Seite des Eisenbergs eine schwarze Traube an Bienen entdeckt - hoch oben kurz vor einer der Terrassen. Die Berufsfeuerwehr rückt mit der Drehleiter an. Doch es gibt ein Problem.

"Wir sind gerade mitten in der Schwarmzeit", erklärt Reinhard Buhl. Momentan erreichten den Imker und seine Kolleginnen und Kollegen nahezu täglich eine Nachricht über einen Bienenschwarm, der sich irgendwo in der Stadt niedergelassen hat. "Manchmal bin ich deswegen mehrmals am Tag unterwegs. Neulich war ich in Haunstetten, ein paar Stunden später wurde ich in den Bärenkeller gerufen." Nicht immer können sich die Imker alleine um die ausgeschwärmten Bienen kümmern. In Ausnahmen wird die Feuerwehr alarmiert.

