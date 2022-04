Bierzelte, Fahrgeschäfte: Osterplärrer 2022 soll ohne Corona-Auflagen ablaufen

In der Corona-Zeit fand der Plärrer in Augsburg nur in abgespeckter Form und unter Auflagen statt. Dieses Mal allerdings soll alles anders sein – zumindest fast.

Am Ostersonntag gegen 17 Uhr soll der Frühjahrsplärrer 2022 eröffnet werden. Eine Routinesache, einerseits: Die Oberbürgermeisterin wird den Fassanstich im Binswangerzelt übernehmen, Ehrengäste sind geladen, man könnte sagen: Es passiert eben das Übliche. Andererseits wird die Eröffnung des Volksfestes in diesem Jahr sich für viele wohl sehr unüblich und außergewöhnlich anfühlen und für sich genommen so etwas wie ein historischer Moment sein. Denn zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie soll der Plärrer weitgehend normal ablaufen, das heißt: ohne Corona-Auflagen, ohne Maskenpflicht, ohne Kontaktbeschränkungen, ohne sogenannte 3G-, 2G- oder 2G-Plus-Regeln. Dafür mit einem Programm, das bis 2020 ganz normal war, mit vielen bekannten und einigen neuen Fahrgeschäften und einem gewohnten Bierzeltbetrieb.

Joseph Diebold, Chef der Schwäbischen Schausteller, zeigte sich erleichtert, dass des Volksfest nun wieder stattfinden kann. Foto: Silvio Wyszengrad

Wie Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz zum Frühjahrsplärrer mitteilte, werde der Plärrer "fast wie normal" ablaufen, es gebe auch keine Corona-Kontrollen seitens der Ordnungsbehörden. "Wir setzen aber stark auf die Eigenverantwortlichkeit der Besucher", sagte Hübschle. Soll unter anderem bedeuten: Wer weiterhin Masken tragen möchte, kann dies ohne gesetzliche Verpflichtung dazu natürlich weiterhin tun. Man hoffe, anknüpfen zu können an die Jahre vor Corona, in denen es stetig bergauf gegangen sei, sagte Hübschle. In einer Pressemappe der Stadt steht, man erwarte "wieder über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher" auf dem Volksfest, das vom 17. April bis zum 1. Mai andauern wird.

Osterplärrer 2022 in Augsburg: Das ist bei dem Volksfest geboten

Tatsächlich ist das Plärrer-Programm in diesem Jahr nahezu betont gewöhnlich: Es gibt die beiden großen Festzelte, das Binswangerzelt sowie das Schallerzelt, dafür aber keinen Nachfolgebetrieb für die doppelstöckigen Holzhütte "Doppelbock-Alm", die es in den Vor-Corona-Jahren auf dem Plärrer gegeben hatte. Bekannte Fahrgeschäfte sind unter anderem das Riesenrad "Roue Parisienne", das Kettenkarussell "Wellenflug", die "Leopardenspur", der "Top Spin". Erstmals dabei sind unter anderem die Erlebnisbahn "Laser Pix", bei der die Fahrgäste aktiv am Geschehen teilnehmen und mit einem Laser-Booster Zielscheiben treffen müssen und der "Jules Verne Tower", ein Riesenkettenflieger mit einer Höhe von 80 Meter.

Allen Beteiligten war bei der Pressekonferenz zum Volksfest die Erleichterung anzumerken, wieder einen Plärrer unter normalen Bedingungen ausrichten zu dürfen. Schausteller und Wirte freuten sich, sagte Joseph Diepold, Chef der schwäbischen Schausteller, der deutlich machte, wie sehr die Branche trotz staatlicher Unterstützung finanziell unter den Corona-Auflagen gelitten hatte. Die Zeit sei schwierig gewesen; die Festwirte hätten auch jetzt noch zu einer Zeit mit dem Aufbau der Bierzelte begonnen, in der sie noch gar nicht wussten, ob das Volksfest überhaupt stattfindet. Es sei für die Branche wichtig, "dass wir unserem Geschäft wieder nachgehen können", sagte Bruno Noli, stellvertretender Vorsitzender des Schwäbische Schaustellerverbandes.

28 Bilder Das war der Plärrer Familienpark auf dem Kleinen Exerzierplatz Foto: Valterio D`Arcangelo

Plärrer und Corona: Der Seniorennachmittag 2022 fällt aus

Für Familien gibt es wieder jeweils am Mittwoch Kinder- und Familientage mit ermäßigten Fahr- und Eintrittspreisen sowie Sonderangeboten an allgen Geschäften bis 20 Uhr, ein anderes Spezialangebot beim Volksfest fällt hingegegen dieses Mal weg: "Der Seniorennachmittag auf dem Augsburger Frühjahrsplärrer 2022 wird seitens der Stadt Augsburg abgesagt", heißt es von der Stadt. Angesichts der anhaltend hohen Corona-Inzidenzzahlen sei es derzeit nicht vertretbar, dass sich die einer eher vulnerablen Gruppe angehörenden Seniorinnen und Senioren in einem Festzelt versammelten.

Lesen Sie dazu auch

Die traditionelle Eröffnung findet am Ostersonntag, 17. April, um 17 Uhr mit dem Fassanstich statt, bei dem auch Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek anwesend sein sollen. Geöffnet hat der Plärrer dann in den beiden Wochen von Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, am Freitag von 12 bis 23.30 Uhr, am Samstag sowie am Ostersonntag von 10.30 bis 23.30 Uhr und an den übrigen Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 23 Uhr. An den Eingangsbereichen in der Langenmantelstraße, der Schwimmschulstraße sowie der Badstraße wird es wieder Taschenkontrollen durch einen Sicherheitsdienst geben.