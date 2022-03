Augsburg

Augsburger "Big Ski-Cup" auf der Waldstrecke in Grasgehren

Am "Big Ski"-Cup können in diesem Jahr Sportler aus dem ganzen Stadtgebiet teilnehmen.

In diesem Jahr können am "Big Ski-Cup" Sportler, Vereine und Schulen aus dem gesamten Augsburger Stadtgebiet teilnehmen. Los geht es schon am Sonntag.

Von Fridtjof Atterdal

Zwei Jahre lang konnte das beliebte Augsburger Ski-Rennen "Big Ski-Cup" coronabedingt nicht stattfinden. In diesem Jahr soll es wieder auf die Piste gehen - und diesmal können Vereine aus dem gesamten Stadtgebiet daran teilnehmen. Wer mitfahren möchte, muss sich aber beeilen - Anmeldeschluss ist am Freitag, 18. März. Wie der "Big Ski-Cup" in Augsburg entstanden ist Der "Big Ski-Cup" ist ursprünglich ein Wettbewerb für Vereine und Schulen aus dem Augsburger Süden. "Big" steht für Bergheim, Inningen und Göggingen. Doch weil nach der langen Corona-Pause die Sportler in der ganzen Stadt drauf brennen, wieder auf die Bretter zu kommen, hat man den Wettbewerb aufs ganze Stadtgebiet ausgeweitet, sagt Organisator und Vorsitzender der Arge-Göggingen, Joachim Wetzenbacher. Mitmachen können alle Einwohner der Stadt Augsburg und Mitglieder eines Vereins der Stadt Augsburg sowie Schüler und Lehrkräfte der Schulen und Uni der Stadt Augsburg. Der Cup findet in diesem Jahr am Sonntag, 20. März, in Grasgehren auf der Waldstrecke statt. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an bigskicup@online.de; weitere Details und Informationen gibt es im Internet unter www.arge-goeggingen.de.

