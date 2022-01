Bilanz für das Jahr 2021: So wirkt sich Kurzarbeit in der Region Augsburg aus

Plus Die Experten der Arbeitsagentur sehen eine Belebung auf dem Arbeitsmarkt in der Region Augsburg. Das Jahr 2022 wird einige Herausforderungen bringen.

Natürlich war die Corona-Pandemie vergangenes Jahr das beherrschende Thema, wenn es um die Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt geht. Das Virus bremste das wirtschaftliche Leben in einzelnen Branchen stark aus, viele Betriebe mussten wegen staatlicher Vorgaben oder fehlender Aufträge kürzertreten. Andere Branchen, wie zum Beispiel der Versandhandel, machten hingegen gute Geschäfte. Wie bereits im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie, meldeten viele Betriebe für einen Teil der Belegschaft Kurzarbeit an.