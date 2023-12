Augsburg

15.12.2023

Bilanz nach zehn Jahren: Wie hat sich der Augsburger Königsplatz bewährt?

Vor zehn Jahren ging das neu gebaute Haltestellendreieck am Königsplatz in Betrieb.

Plus Am 15. Dezember ging das Haltestellendreieck nach jahrelangen spaltenden Auseinandersetzungen in Betrieb. Eine Bilanz zu Erwartungen und Befürchtungen.

Von Stefan Krog

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit, jahrelangen Planungen, politischen Streitereien und zwei Bürgerentscheiden ging das Königsplatz-Haltestellendreieck vor zehn Jahren am 15. Dezember 2013 in Betrieb. Kaum ein Projekt spaltete die Stadtgesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten in diesem Maß. Der Autoverkehr in der Innenstadt musste neu geplant werden, um den seitdem autofreien Königsplatz als Verlängerung der Fußgängerzone gestalten zu können. Das von Gegnern befürchtete Verkehrschaos ist ausgeblieben, am Königsplatz läuft der Nahverkehr. Doch wird das auch künftig so sein?

Am Königsplatz in Augsburg laufen Tram- und Buslinien zusammen

Nahverkehr: Der Königsplatz musste neu gebaut werden, weil die Zahl der Fahrgäste zunahm und das alte Haltestellendreieck für die immer länger werdenden Trams nicht mehr geeignet war. Die Stadtwerke sind mit ihrem Bau, der zusätzliche und längere Bahnsteige sowie insgesamt mehr Platz brachte, auch nach zehn Jahren zufrieden. Täglich gibt es mehr als 100.000 Fahrgastbewegungen am Königsplatz.

