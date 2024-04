Augsburg

vor 43 Min.

Interaktive Karte zeigt: So groß sind Bildungsunterschiede in Augsburg

Derzeit besuchen 640 Kinder die Löweneckschule in Oberhausen – davon 250 Schüler in der Grundschule (inklusive Vorkurskinder) und 390 Schüler in der Mittelschule. Der Migrationsanteil der Kinder und Jugendlichen, die die Schule besuchen, liegt bei knapp 100 Prozent.

Plus Schüler in Oberhausen, Lechhausen und Herrenbach müssen sich stadtweit den größten Herausforderungen stellen, wenn sie im Unterricht mithalten wollen. Programme sollen helfen.

Von Miriam Zissler

Sprachliche Defizite, Förderbedarf und eine unzureichende Ernährung: Manche Lehrer würden Brote schmieren und auch Suppe kochen, weil Schüler nichts mit in die Schule gebracht hätten, berichtet Birgit Löffler Moody, Leiterin der Löweneckschule in Oberhausen, aus dem Schulalltag. An der Schule fand kürzlich ein Diskussionsabend statt, den die Augsburger Armutskonferenz organisiert hatte. "Bildungsgerechtigkeit zwischen Anspruch und Wirklichkeit" lautete das Thema. Löffler Moody schilderte eindrücklich die Sachlage an ihrer Schule, wo der Migrationsanteil der Schülerinnen und Schüler bei knapp 100 Prozent liegt. Am Ende dieses Schuljahrs werden nur fünf Prozent ihrer Schüler auf das Gymnasium übertreten können.

In der Statistik steht es schwarz auf weiß. Im Schuljahr 2018/2019 lag in Bayern die durchschnittliche Übertrittsquote von der Grundschule auf das Gymnasium bei 41 Prozent – an der Löweneckschule schafften es damals 15 Prozent der Schüler. Laut Löffler Moody liegen die Gründe an der sprachlichen, sozialen und geistigen Entwicklung der Kinder. Von 55 Erstklässlern, die ab September die Löweneckschule besuchen, gäben lediglich zehn Kinder an, dass die deutsche Sprache ihre gesprochene Sprache zu Hause ist, so die Schulleiterin. Bei 16 Kindern, die bereits getestet sind, sei ein Förderbedarf festgestellt worden. "Wir gehen davon aus, dass sich bis zum Schulanfang wesentlich mehr Kinder herauskristallisieren, die einen Förderbedarf haben." Herausforderungen gibt es daneben in vielen Bereichen: Die Kinder hätten Nachteile durch beengte Wohnverhältnisse, die sprachlichen Schwierigkeiten und schulischen Defizite ihrer Eltern, bürokratische Hürden und oft auch die eigenen unzureichende oder ungesunde Ernährung, zählt die Schulleiterin auf. Beim Brotprojekt erhalten rund 100 Mädchen und Buben an der Schule ein Frühstück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen