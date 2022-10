Augsburg

Bio-Essen: Wer es in Augsburg bekommt und wer nicht

Plus Lebensmittel, die Bio-Bauern in der Region erzeugen, finden in Augsburg wachsenden Zuspruch - wenn auch nicht überall. Von Gemüse über Brot bis zum Bier ist vieles im Angebot.

Von Eva Maria Knab

Gesund essen. Für Eltern mit Kleinkindern ist dieses Thema besonders wichtig. In städtischen Kindergärten kommt verstärkt Obst und Gemüse von ökologischen Erzeugern in der Region auf den Tisch. Der regionale Bioanteil in der Verpflegung für die Jüngsten hat sich in Kitas verdreifacht und liegt nun bei über einem Drittel. Die städtischen Schulen und Altenheime hinken hinterher. Warum ist das so?

