Biontech gibt es in Augsburg jetzt auch wieder für Bürger ab 30 Jahren

Bei den städtischen Impfstellen (Impfzentrum und Außenstellen) gibt es ab sofort auch wieder für Bürger und Bürgerinnen über 30 Jahre den Biontech-Impfstoff. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Zuletzt war Biontech nur für jüngere Personen reserviert, weil der andere mRNA-Impfstoff von Moderna in dieser Altersgruppe wegen Nebenwirkungen nicht verwendet werden soll.

Die Alterskontingentierung bei Biontech hatte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Diskussionen zwischen Impflingen und dem Personal im Impfzentrum geführt, weil viele Bürger und Bürgerinnen zum Beispiel für ihre Boosterimpfung beim schon verabreichten Biontech-Impfstoff bleiben wollten. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sagte, sie habe sich zuletzt bei der Regierung von Schwaben dafür eingesetzt, dass der Biontech-Impfstoff wieder für alle Altersgruppen freigegeben wird. In den Impfzentren des Landkreises Augsburg gab es allerdings schon zuletzt Biontech auch für ältere Personen, offenbar weil Restbestände, die nicht mehr ewig gelagert werden konnten, genutzt wurden. Teils wichen auch Augsburger Impflinge dorthin aus.

In Augsburg gibt es am Wochenende eine Sonder-Impfaktion

Am Sonntag veranstaltet die Stadt einen Sonderimpftag im Impfzentrum (Bgm.-Ulrich-Straße 100) von 9 bis 15.30 Uhr für Kinder und Erwachsene. Eine Anmeldung ist nötig. Auch im Spectrum an der Ulmer Straße wird am Sonntag, 6. Februar, wieder geimpft - von 10 bis 15 Uhr. Das Impfteam um Dr. Jürgen Schottdorf bietet die freie Auswahl zwischen den Impfstoffen von Biontech und Moderna an und wirbt mit geringen Wartezeiten. Kinder vom fünften bis zum elften Lebensjahr erhalten den Biontech-Kinderimpfstoff. Zur Impfung sind der Impfpass (falls vorhanden), die Krankenversicherungskarte, ein Ausweisdokument und gegebenenfalls der Allergiepass sowie bei Schwangeren und Stillenden der Mutterpass mitzubringen. (skro/AZ)

