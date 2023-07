Augsburg

Biotop im Stadtwald ist ausgetrocknet – nun läuft die Suche nach dem Grund

Plus Im Augsburger Stadtwald ist ein ganzes Biotop ausgetrocknet. Ist ein Trinkwasserbrunnen die Ursache? Die Stadt Augsburg sagt, ein anderer Grund sei ausschlaggebend.

Die Naturschutzallianz, ein Dachverband mehrerer Augsburger Umweltverbände, schlägt Alarm, nachdem im Stadtwald ein ganzes Biotop ausgetrocknet ist. Man fürchte irreversible Schäden für Amphibien und Fische in dem Gebiet südlich der Schießplatzheide, das von der Quelle, mehreren Biotopflächen und einem kleinen Teich, in dem das Wasser üblicherweise wieder versickert, geprägt ist. Die Wertigkeit des Feuchtgebiets sei einzigartig, so die Naturschutzallianz, zumal ähnliche Gebiete aus dem Stadtwald bereits verschwunden seien. Dort leben neben Erdkröten auch Schlangen und seltene Pflanzen wie die Sumpf-Gladiole.

Als Ursache für die Austrocknung vermutet die Naturschutzallianz einen neuen Brunnen der Stadtwerke. Auch im extrem trockenen Sommer 2022 sei die Quelle nämlich so ergiebig gewesen, dass das Biotop genug Wasser bekam. Die Stadtwerke weisen die Schuld von sich: Man habe die Anlage neulich in der Tat probehalber in Betrieb genommen, allerdings sei die Quelle schon bei Beginn des Pumpversuchs trockengefallen gewesen. Das habe man auch dokumentiert. Man wisse um die Wichtigkeit des Naturschutzes - er helfe, das Grundwasser zu schützen, so die Stadtwerke.

