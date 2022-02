Bis zu 140 km/h: Mann liefert sich in Augsburg Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 28-jähriger Mazda-Fahrer soll in der Augsburger Innenstadt mit enormer Geschwindigkeit vor der Polizei geflohen sein. Die Verfolgungsjagd endete aber schnell.

Beamten einer Polizeistreife fiel in der Nacht auf Dienstag gegen 3 Uhr ein roter Mazda in der Remboldstraße auf: Laut Polizei war ein 28-Jähriger mit dem Auto "mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und rücksichtslos" unterwegs. Die Polizisten fuhren dem Mazda-Fahrer den Angaben zufolge nach, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Mann fuhr allerdings "unbeirrt weiter, beschleunigte auf bis zu 140 Stundenkilometer und versuchte, sich mit erheblich verkehrswidrigem Verhalten der Anhaltung zu entziehen", so die Polizei.

Polizei kann Fahrer nach Verfolgungsjagd in Augsburg stellen

Unter anderem ignorierte er demnach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine rote Ampel. Nach etwa 1,5 Kilometern schafften es die Beamten, den Mazda-Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt und seine Weiterfahrt von der Polizei unterbunden. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. (jaka)