Bis zum Baubeginn von Haunstetten Südwest vergehen noch Jahre

Plus Haunstetten Südwest soll einmal Heimat für 10.000 Augsburger werden. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Und die Stadt muss eine heikle Entscheidung treffen.

Zwei Jahre, nachdem erste konkretere Entwürfe für das neue Stadtquartier Haunstetten Südwest präsentiert wurden, laufen immer noch die Vorplanungen für das Viertel, das einmal 10.000 Einwohner und Einwohnerinnen haben soll. Mit der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn ist die Nahverkehrs-Erschließung schon umgesetzt, mit dem Neubau der Johann-Strauß-Grundschule ein erster Ankerpunkt fürs Viertel beschlossen. Doch bis die ersten Wohnhäuser entstehen, wird es noch Jahre dauern. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) legt sich aktuell auf keinen Zeitplan fest. In der Vergangenheit war 2025 als frühestmöglicher Baubeginn genannt worden, doch das könnte sich angesichts des momentanen Verfahrensstandes als zu ambitioniert erweisen. Zunächst muss formal festgelegt werden, welchen Architekten-Rahmenentwurf man weiter verfolgt, dann wird die Stadt das Gebiet abschnittsweise mit Bebauungsplänen im Detail entwickeln. Zuvor sei nochmals eine Bürgerbeteiligung geplant, so Merkle. Zudem wird die Stadt auch eine politisch heikle Weichenstellung treffen müssen.