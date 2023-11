Bisher Unbekannte brechen ins Augsburger Spickelbad ein

Einen hohen Sachschaden haben Unbekannte angerichtet, die in das Spickelbad in Augsburg eingebrochen sind.

Nach Angaben der Polizei wurde am Wochenende in das Hallenbad in der Siebentischstraße im Augsburger Spickel eingebrochen. Die Tat passierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Laut Polizei durchsuchten der oder die Einbrecher im Gebäude offenbar mehrere Bereiche. Nach bisherigem Stand gebe es so gut wie keinen Beuteschaden. Allerdings, so meldet die Polizei, entstand durch den Einbruch ein "sehr hoher Sachschaden". Noch könne die genaue Höhe nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen unter 0821/323-3810 um Hinweise. (ina)