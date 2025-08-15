Bismarckstraße wird saniert: Es kommt zu Sperrungen

Anwohner der Bismarckstraße müssen sich in den nächsten Wochen auf Verkehrsbehinderungen einstellen: Ab Montag, 18. August, wird die Straße vom Theodor-Heuss-Platz bis zur Von-der-Tann-Straße in drei Bauphasen erneuert. In der ersten Bauwoche finden Arbeiten an den Bushaltestelle statt. Die Fahrbahn wird teilweise verengt. In der zweiten Bauwoche wird zur Vorbereitung der Baustelle eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Süden (stadtauswärts) eingerichtet. In der dritten und letzten Bauwoche wird die Deckschicht erneuert, die Fahrbahn wird dann komplett gesperrt.

Die Zufahrt zu den Grundstücken bleibe in der Bauzeit, soweit dies möglich sei, erhalten. Für Autofahrer und Fußgänger werden Umleitungen eingerichtet, auch für den öffentlichen Nahverkehr ergeben sich Änderungen.

Vom 18. bis 24. August wird die Haltestelle „Bismarckbrücke“ verlegt. Ab dem 25. August wird die Buslinie 35 in Richtung Pfersee über die Hochfeldstraße umgeleitet und fährt die Ersatzhaltestelle „Alpenstraße“ an. Für die Linien 41, 43 und die Nachtbuslinie 92 entfallen die Haltestellen „Prinz-Karl-Viertel“ und „Bismarckbrücke“ stadteinwärts, dafür wird die Haltestelle „Haunstetter Straße Bf“ bedient. Vom 1. bis 7. September entfallen für die Linien 41, 43 und den Nachtbus 92 die Haltestellen „Prinz-Karl-Viertel“ und „Bismarckbrücke“ in beiden Richtungen, stadtauswärts verkehren sie über die Hochfeldstraße mit Halt an der Haltestelle „Alpenstraße“. (AZ)