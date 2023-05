Bitte berühren: Im Zeughaus wird die Antike jetzt greifbar

Im Augsburger Zeughaus entführt eine neue Ausstellung in die Antike. Die Besucherinnen und Besucher dürfen die Exponate ausdrücklich anfassen.

"Mythologie und Ritual zum Anfassen" – diesen Titel der Sonderausstellung im Augsburger Zeughaus darf man wörtlich nehmen. Auf einem Tisch mit Exponaten liegt ein Hinweis, den man üblicherweise nicht in Museen liest: "Anfassen erwünscht!" Denn bei diesen Ausstellungsstücken handelt es sich nicht um die originalen archäologischen Funde, sondern um detailgetreue Repliken. Diese sind teilweise aus Materialien erstellt, die aus der authentischen Region auf Sizilien stammen. Bis Ende Juli wird ein Teil des Römerlagers im Zeughaus damit zum Griechenlager.

Die Sonderausstellung widmet sich "Ausgrabungen der Universität Augsburg in einem Heiligtum auf Sizilien". Dieses liegt vor den Toren der antiken griechischen Stadt Akragas, heute bekannt als Agrigent. Neben den tönernen Gefäßen und Schmuckstücken zum Anfassen sind andere Exponate hinter Glas ausgestellt – unter anderem Schmuck aus Blei und Glasperlen, Tassen, Schalen, Kännchen, Trinkbecher, eine Öllampe, Gewichte eines Webstuhls und weibliche Terrakottastatuetten. Auch Bronzeklumpen, die als Zahlungsmittel verwendet wurden, sind zu sehen. Dazu kommen antike organische Stoffe wie karbonisiertes Korn. Trotz dieser kunterbunten Vielfalt haben all diese Fundstücke aus der Zeit des 6. bis 4. Jahrhunderts vor Christus eine gemeinsame Klammer: Sie dokumentieren Spuren von Opfer- und Weihehandlungen und festliche Mahlzeiten, die bei der heiligen Stätte von S. Anna abgehalten wurden. Neben den Exponaten erzählen Schautafeln und ein Film Wissenswertes über die antike Kultpraxis und die modernen archäologischen Methoden, welche diese ans Licht brachten.

Besucherin im Zeughaus: "Die Vergangenheit wird greifbarer"

"Dass man manche der Repliken anfassen darf, ist eine tolle Idee", findet die 24-jährige Besucherin Amanda Weber. "Die Vergangenheit wird so wirklich greifbar gemacht, das fühlt sich an, als ob man dort wäre." Die älteren Besucherinnen G. Wolf und Ulrike Pöhlmann waren besonders neugierig auf die Ausstellung, weil sie die Unesco-Weltkulturerbestätte "Valle dei Templi Agrigento", bei uns auch bekannt als "Tal der Tempel", bereits im Urlaub besucht haben. "Die Ausstellung ist gut gemacht, man erfährt viele Details", sagt Ulrike Pöhlmann.

Dass diese Zeitreise in die Antike vor 2500 Jahren im Zeughaus möglich ist, verdanken die Besucher Studierenden und Graduierten des Studiengangs Kunst- und Kulturgeschichte an der Philologisch-Historischen Fakultät der Universität Augsburg. Archäologie ist hierbei eine Teildisziplin. Bereits seit 2014 werden die Überreste des griechischen Heiligtums auf Sizilien von einem interdisziplinären Team der Universität Augsburg gemeinsam mit internationalen Partnern archäologisch erschlossen. Für Studenten ist dies eine Möglichkeit, Archäologie nicht nur in der Hörsaal-Theorie zu erleben, sondern selbst vor Ort an Ausgrabungen teilzunehmen und Funde zu bearbeiten. So kamen dicht unter der Erdoberfläche beispielsweise Fragmente von Dachziegeln zum Vorschein, die senkrecht in den Boden eingelassen waren, als würden sie die Stelle für ein Ritual begrenzen. Das Abtragen weiterer Schichten brachte teils gut erhaltene Trinkgefäße ans Licht. Dass diese mit der Unterseite nach oben platziert wurden, spricht dafür, dass die Menschen damals Opfergaben in die Erde geschüttet haben, um den Göttern zu danken und um Unterstützung zu bitten. Um welche Götter es sich dabei genau handelt, ist noch unklar. Eine Theorie ist, dass die Kultstätte den Erd- und Fruchtbarkeitsgöttinen Demeter und ihrer Tochter Persephone gewidmet war.

Während sich die Archäologie früher vor allem auf die imposanten Tempelruinen und Kunstwerke stürzte, gilt der Blick der Augsburger Forscher dem religiösen Leben und Alltag vor 2.500 Jahren. "Was wir hier sehen sind keine Kunstobjekte, sondern eher Alltagsobjekte aus der religiösen Sphäre – Dinge, die Archäologen vor Jahrhunderten noch weggeworfen hätten, weil keine Künstlerhand oder schöne Bemalung erkennbar ist", erklärt die für das Projekt verantwortliche Prof. Dr. Natascha Sojc. "Ich bin stolz darauf, was die Studierenden aus der Idee gemacht haben", sagt die Professorin für Klassische Archäologie. Wissenschaft würde hier nicht von oben herab vermittelt werden, sondern gerade mit Hilfe der Anfass-Station entstünde "ein unmittelbarer Bezug zum Besuchenden. Die Dinge sehen schön aus und fühlen sich attraktiv an", sagt Sojc. Eine der Mitwirkenden war Karlotta Braun. Eine der Forschungserkenntnisse, welche Karlotta Braun besonders fasziniert, ist der Umstand, dass die Griechen und die indigene Bevölkerung vermutlich gemeinsam an den religiösen Ritualen teilnahmen. Die 25-Jährige hat gerade ihren Bachelor-Abschluss in Kunst und Kulturgeschichte gemacht. Sie wird in diesem Sommer erneut mit nach Agrigent reisen, denn an der archäologischen Stätte wird auch in diesem Jahr weiter und tiefer in die Vergangenheit gegraben.

