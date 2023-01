Augsburg

Bitterer Silvester-Beigeschmack: Balkonbrand und Böllerschüsse auf Feuerwehr

Plus Der Jahreswechsel wurde in Augsburg mit viel Feuerwerk gefeiert. Der Spaß hatte seine Kehrseite. Ein Vorfall entsetzte die Feuerwehr.

Von der Sitzecke auf dem Balkon ist nur noch ein verkohlter Haufen übrig. Das Fenster zum Schlafzimmer existiert gar nicht mehr, eine Plane deckt die Öffnung ab. Risse ziehen sich durch das Glas der Balkontür. "Was für ein Glück, dass das Feuer nicht auf meine Wohnung übergegriffen hat." Shima Naeinian ist immer noch aufgewühlt. Eine Silvesterrakete hatte am Samstagabend den Balkon ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hochzoll in Brand gesteckt. Nicht nur Vorfälle wie diese verliehen der Silvesternacht bei manchen Augsburgerinnen und Augsburgern einen bitteren Beigeschmack. Wie in anderen großen Städten in Deutschland wurden auch in der Fuggerstadt Helfer der Feuerwehr mit Raketen unter Beschuss genommen. Der Vorfall passierte auf der Wertachbrücke.

